“La promessa”, le anticipazioni: Jimena gioca d’astuzia

Manuel (Arturo Sancho) si dichiara contrario alla volontà di sua madre di farlo sposare con Jimena (Paula Losada). Quando decide di parlare alla ragazza, per chiarire la situazione, scopre che anche lei è della stessa idea. Tuttavia, Jimena finge. È infatti in combutta con Cruz (Eva Martin) per cercare di manipolare il marchesino. D’altro canto Jana (Ana Garces) si sfoga con Maria (Sara Molina) perché si sente tradita da Manuel. Mentre Catalina (Carmen Asecas) cerca di convincere suo padre a non appoggiare il matrimonio tra Manuel e Jimena, però Alonso (Manuel Regueiro) sostiene che sia l’unica via possibile per salvare la tenuta. Tuttavia, rimprovera Cruz di essere stata incauta ad annunciare così prematuramente il fidanzamento. Intanto Lope (Enrique Fortun) decide di lasciare la proprietà perché il suo sogno è di fare il cuoco. Tutti vorrebbero che rimanesse e Simona (Carmen Flores Sandova) propone di farlo lavorare in cucina con lei, ma Romulo (Joaquín Climent) boccia l’idea perché sa che Cruz non lo permetterebbe. Ma Pia (Maria Castro) convince i marchesi ad assumere un aiutante di cucina che lavorerà gratis, senza dire loro di chi si tratta...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 luglio)

Petra sostituisce Pia durante la sua assenza comportandosi in modo indisponente con tutta la servitù. E resta di stucco quando Pia ricompare a sorpresa... Teresa redarguisce Mauro per essersi fatto scoprire da Jana mentre usciva a petto nudo dall’hangar. Lope chiede informazioni a Simona su suo figlio, ma lei tace. Alonso, dopo aver scoperto quanto è accaduto tra Curro e Jana, pretende che il nipote porga le sue scuse alla donna. Maria e Jana fanno ritrovare la fede nuziale scomparsa di Tomas nel bagno di Jimena.

Le anticipazioni dal 17 al 21 luglio