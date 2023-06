“La promessa”, le anticipazioni: Jimena non vuole tornare a Palazzo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 giugno su Canale 5, da lun. a ven. alle ore 14.45 Simona De Gregorio







Dopo l’arrivo del barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzales) con il nipote Curro (Xavi Lock), Jana (Ana Garces) è convinta che il ragazzo sia in realtà il fratello Marcos. Inoltre scopre che la fede di Tomas (Jordi Coll) è scomparsa dal suo nascondiglio. Petra (Marga Martinez) si offre di aiutare Pia (Maria Castro) con la gravidanza, ma lei rifiuta e durante la cena della servitù, Petra rivela a tutti il segreto di Pia. Cruz (Eva Martin) e Leonor (Alicia Bercan) vanno a trovare i duchi de los Infantes e vengono ricevute da Jimena (Paula Losada), la quale dice alle due donne che non tornerà a La Promessa. Jana comunica a Pia che lascerà La Promessa all’indomani, ma cambia idea quando scopre che Curro tornerà alla tenuta. Intanto Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz decidono di organizzare una battuta di caccia dove inviteranno solo l’alta società, per attirare i duchi de Los Infantes e convincerli a far tornare Jimena da loro. Ma Manuel (Arturo Sancho) dice di non aver intenzione di partecipare all’evento...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 giugno)

Petra scopre nell’hangar che il motore dell’aereo è ancora bollente e trova sul velivolo un foulard. Catalina incontra Tadeo, che ha smesso di rifornire di foraggio gli animali perché i proprietari sono in ritardo con i pagamenti. Candela informa Simona che è stata Jana a salvarle la vita. Manuel vuole partecipare a un evento con il suo aereo ma Romulo gli consiglia di non farlo. Cruz dice a Manuel che deve smettere di volare perché è un hobby pericoloso e costoso. Tanto più che Fuentes gli sta alle calcagna.

Le anticipazioni dal 19 al 23 giugno