“La promessa”, le anticipazioni: la baronessa è molto “ingombrante”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 15 dicembre su Canale 5







Le anticipazioni dall'11 al 15 dicembre

Cruz (Eva Martin) è sempre più a disagio per la presenza di Elisa de Grazalema (Lisi Linder): è stufa delle sue avance verso Alonso (Manuel Regueiro). Ma quando dice al marito di aprire gli occhi e che Elisa sta flirtando con lui, il marchese non sembra pensarla come lei. Nel frattempo, Jimena (Paula Losada) non sta bene e Manuel (Arturo Sancho) cerca di riconciliarsi con lei. La presenza della baronessa alla tenuta mette a dura prova anche Lorenzo (Guillermo Serrano), che ha con lei con un’aspra discussione. L’accusa di aver sedotto il suocero per conservare la sua fortuna, ma la signora non permette che le si manchi di rispetto!