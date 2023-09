“La promessa”, le anticipazioni: la confessione di Manuel

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 settembre su Canale 5, da lun. a ven. alle ore 14.45 Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Il barone (Alberto Gonzalez) accusa Romulo (Joaquin Climent) di avergli lasciato un biglietto minaccioso dentro il libro che sta leggendo, ma il maggiordomo nega. Jana (Ana Garces) lascia un secondo biglietto e il barone perde le staffe e fa una sfuriata a Romulo, minacciando di farlo uccidere. Teresa (Andrea del Rio) chiede al barone se la sua offerta di lavoro è ancora valida e questi le risponde che ne parleranno con calma quando tornerà da Cordova. Alonso (Manuel Regueiro), stufo dei suoi atteggiamenti sprezzanti, dice al suocero che non è più il benvenuto a La Promessa. Padre Camilo (Chico Garcia) spinge Manuel (Arturo Sancho) ad aprirsi e lui gli confessa che i De Lujàn sono in una situazione economica complicata; tra le righe, gli lascia intendere che si sposerà solo per dovere... Jana confessa a Manuel il suo amore, ma gli dice anche che non potranno mai stare insieme, perché la loro è una storia impossibile. Romulo convince il comandante del commissariato a ritirare le denunce contro Salvador, ma...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 agosto al 1° settembre)

Cruz fa riportare Eugenia al sanatorio senza dirlo a nessuno. Curro ne rimane molto turbato. Jana consola Curro che è in lacrime. Il barone sgrida Curro e Jana prova a difenderlo provocando le ire del barone. Candela trova il documento che Lope nasconde e gli chiede spiegazioni.Miguel torna alla tenuta e consiglia a Lope e a Salvador di andarsene il prima possibile.Manuel confida a Carolina di essere molto felice di sposare Jimena e che intende occuparsi della tenuta che è in grosse difficoltà economiche.

Le anticipazioni dal 4 all’8 settembre