“La promessa”, le anticipazioni: la decisione di Jimena

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all'11 agosto







Alonso Manuel Regueiro esorta Manuel (Arturo Sancho) a chiedere la benedizione del padre di Jimena (Paula Losada) per il matrimonio. Tuttavia il ragazzo chiede che gli venga concesso del tempo. Eugenia (Alicia Moruno), vedendo Jana (Ana Garces), ha un attacco di nervi. Cruz (Eva Martin) entra nella stanza e chiede cosa sia accaduto. Maria (Sara Molina) si inventa che Eugenia ha visto una fotografia nella scatola dei ricordi di Cruz. La quale, dopo l’episodio, decide di affiancare un’altra domestica a Maria: ovviamente dovrà essere Teresa (Andrea del Rio). Invece Pia (Maria Castro) e Jana sembrano non gradire la presenza di Camilo (Chico Garcia), perché il sacerdote non pare così onesto. Nel frattempo Jimena comunica a Manuel che lascerà la Promessa. Questo distacco permetterà a entrambi di capire se fra loro c’è davvero un sentimento. L’accordo tra i due molto semplice: la donna nel fine settimana è liber di ritornare a casa da sua madre. Cruz, però, non apprezza l’allontanamento temporaneo di Jimena.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 luglio al 4 agosto)

Cruz chiede ad Alonso di convincere Catalina a partecipare alla sua festa. Mauro tenta dissuadere Leonor dal suo piano di fuggire con lui per sposarsi. Così le racconta con durezza come sarebbe la sua vita se decidessero di farlo. Camilo parla con Pia, offrendole il suo conforto, ma quando la donna scopre che Petra ha raccontato al sacerdote della sua gravidanza, va su tutte le furie. Teresa è più preda de morboso interesse del barone che lei accoglie con piacere, attirando così l’attenzione di Mauro.

Le anticipazioni dal 7 all’11 agosto