“La promessa”, le anticipazioni: la rivincita di Cruz

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 12 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40)







Le anticipazioni dall'8 al 12 aprile

Cruz (Eva Martin), tornata a La Promesa, ha un piano per sbarazzarsi della Baronessa (Lisi Linder) una volta per tutte. Tutto questo mentre a palazzo arriva la madre di Jimena (Paula Losada). Dopo aver superato il mal di schiena di cui soffriva, vuole stare avicino alla figlia incinta. Cruz è felicissima della presenza della duchessa degli Infantes (Laura Barba), quindi la invita a stare con loro per qualche giorno. Jana (Ana Gerces) intanto confessa a Curro (Xavi Lock) di essere sua sorella e che il suo unico scopo negli ultimi anni era trovarlo. Ma il giovane fatica ad accettare tutta la verità e si avvicina sempre più a Martina (Amparo Pinero).