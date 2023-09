“La promessa”, le anticipazioni: la vendetta dovrà aspettare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 settembre su Canale 5 (lun. alle ore 16.10, da mar. a ven. alle ore 16.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Il barone (Juan Ezquerdo) cerca di convincere Manuel (Arturo Sancho) a non sposarsi, ma suo nipote risponde che non verrà meno ai propri doveri. Martina (Amparo Pinero) suggerisce a Leonor (Alicia Bercan) di andare a Parigi a studiare moda, per allontanarsi da La Promessa e dimenticare Mauro (Antonio Velazquez). Ma quando le due propongono la cosa ai Marchesi, ricevono un netto rifiuto. I duchi de Los Infantes fanno una visita a sorpresa ai Marchesi: diranno di essersi fermati sulla strada per le terme, ma in realtà José (Andres Blanco) è lì per parlare con padre Camilo (Chico Garcia); il finto prete rivela al duca che Cruz (Eva Martin) sta manipolando il rapporto tra Manuel e Jimena (Paula Losada) per forzare il matrimonio e salvare le finanze dei De Lujàn. Maria (Sara Molina) trova in camera il diario di Jana (Ana Garces). Lo legge e scopre che Jana vuole vendicarsi di un uomo. Intuisce che sia il Barone. Trova anche una pistola. Preoccupata, addormenta Jana con il cloroformio e la lega al letto, portandola a riflettere sulle sue azioni.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 settembre)

Salvador è stato portato via dalla Guardia Civile per essere interrogato e Lope rivela a Maria il motivo per cui il giovane è stato arrestato. Lope e Maria chiedono quindi a Romulo di andare in caserma, per intercedere per Salvador. Martina rimprovera Mauro e gli restituisce la medaglietta che questi aveva regalato a Leonor. Jana ruba una pistola dal comò in salotto. La ragazza confessa a Manuel il suo amore, ma gli dice anche che non potranno mai stare insieme, perché la loro è una storia impossibile.

Le anticipazioni dall’11 al 15 settembre