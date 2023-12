“La promessa”, le anticipazioni: largo, arriva la baronessa!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all'8 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 4 all'8 dicembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Cruz (Eva Martin) invita Elisa de Grazalema (Lisi Linder) a La Promessa, con l’intenzione di saperne un po’ di più su di lei, e verifica in prima persona il rapporto che la baronessa ha con suo marito Alonso (Manuel Regueiro). Ciò non piace affatto alla marchesa, che si propone di scoprire cosa unisce suo marito al nuovo e inaspettato erede di suo padre. Intanto Pia (Maria Castro) vive momenti difficili da quando Petra (Marga Martinez) ha rivelato la sua gravidanza e nota che alcuni membri del servizio non la trattano più allo stesso modo. Petra coglie l’occasione per distruggerla e mettere in dubbio la paternità del bambino.