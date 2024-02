“La promessa”, le anticipazioni: l’arrivo di Beatriz sconvolge Martina

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 5 al 9 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Beatriz Oltra (Julia Martinez) è arrivata a La Promesa per sconvolgere la tranquillità di Martina (Amparo Pinero). Jimena (Paula Losada) è entusiasta della nuova ospite e le due vanno da subito d’accordo. Non è così per Alonso (Manuel Regueiro), che non vuole aggiungere un altro ospite nelle già affollate stanze del palazzo. Non sarà affatto facile per Martina sbarazzarsi di Beatriz, perché la sua presunta amica sembra essere arrivata per vendicarsi di qualcosa successo tra le due in passato. Intanto Lorenzo (Guillermo Serrano) e la Baronessa (Lisi Linder) devono scoprire chi li ha visti mentre si stavano baciando.