“La promessa”, le anticipazioni: le liti tra Martina e Leonor

Le anticipazioni della settimana dal 9 al 13 settembre

Pia (Maria Castro) non perdona a Jana (Ana Garces) di aver rivelato a Curro (Xavi Lock) l’identità del padre di suo figlio. Margarita (Cristina Fernandez Pintado) e Lorenzo (Guillermo Serrano) tengono d’occhio Mr. Cavendish (Christian Stamm), implicato con Pelayo (Michel Tejerina) e Jeronimo (Andreas Munoz). Martina (Amparo Pinero) indugia sulla sua storia con Curro, mentre continuano i dissapori con Leonor (Alicia Bercan), che pensa agli Stati Uniti. Pia e Romulo (Joaquin Climent) accettano che Vera (Angela Echaniz) resti come cameriera. Maria (Sara Molina) viene trovata in una grotta e tratta in salvo. Manuel (Arturo Sancho) torna dalla sua visita a Jimena (Paula Losada) alquanto turbato e vuole parlare a Jana ma invano: i loro malintesi sono opera di Abel (Alejandro Vergara).