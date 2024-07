“La promessa”, le anticipazioni: le manovre di Cruz

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45, sab. e dom. ore 15.30) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 13 al 19 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Pia (Maria Castro) firma in lacrime il contratto di Cruz (Eva Martin), così salva il posto di governante, ma rinuncia a denunciare Petra (Marga Martinez). Manuel (Arturo Sancho) è inquieto per la scomparsa di Ramona (Inma Perez Quiros) e interroga Cruz. Quando Cruz viene a sapere che Margarita (Cristina Fernandez Pintado) ha vinto a poker la quota de la Promesa di Lorenzo (Guillermo Serrano), si infuria con lui e gli chiede di trovare un modo per impedire che sua cognata diventi in parte proprietaria della tenuta. Manuel chiede a Cruz spiegazione sul perché il suo ventaglio fosse a casa di Ramona, ma lei tergiversa dicendo di esserla andata a trovare durante una passeggiata e di averlo lasciato lì. Abel (Alejandro Vergara) annuncia l’aborto di Jimena (Paula Losada) provocando grande sconforto in famiglia.