“La promessa”, le anticipazioni: Leonor parte per Parigi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 settembre su Canale 5







• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Manuel (Arturo Sancho) decide di lasciare La Promessa con Jana (Ana Garces), perciò le lascia un biglietto nell’hangar, dove li aspetterà un’auto. Ma il giovane non immagina che la ragazza sia stata legata mani e piedi nella sua camera da letto da Maria (Sara Molina). Martina (Amparo Pinero) ottiene l’impensabile: che i Marchesi autorizzino Leonor (Alicia Bercan) a studiare moda a Parigi. Ma fa tutto parte del suo piano per poter restare a La Promessa. Padre Camilo (Chico Garcia), invece, riceve istruzioni dal Duca (Andres Blanco) per conquistare la fiducia di Jimena (Paula Losada). Il padre della ragazza assicura alla figlia che se la situazione economica dei Marchesi è quella raccontata dal falso prete, allora annulleranno immediatamente le nozze. Ma Jimena, nel frattempo, continua nel suo mondo a sognare a occhi aperti un viaggio attraverso l’Europa con Manuel. La mattina dopo, il palazzo è immerso in un’atmosfera inquietudine, poiché né Manuel né il Barone si trovano da nessuna parte. Sono scomparsi senza lasciare traccia...

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 settembre)

Il Barone fa chiamare Teresa nella sala da fumo e tenta di molestarla. Ma per fortuna accorre Pia a salvarla. Salvador e Maria si dicono addio. Lui parte per il fronte africano. Alonso intima al Barone di non importunare più Manuel e di smettere di cercare di sabotare il matrimonio con Jimena. Pia affronta il Barone per parlare del pestaggio di Romulo e delle avances nei confronti di Teresa; quando sono soli, l’uomo cerca di avventarsi su quest’ultima, che tuttavia riesce a fuggire, sconvolta.

Le anticipazioni dal 18 al 22 settembre