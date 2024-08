“La promessa”, le anticipazioni: Leonor torna e scopre che…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 agosto al 6 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45, sab. e dom. ore 15.30) Simona De Gregorio







l ritorno di Leonor (Alicia Bercan) a La Promesa rende tutti molto felici. Ma Teresa (Andrea del Rio) informa subito Leonor della scomparsa di Maria (Sara Molina). Anche Jana (Ana Garces) è molto preoccupata per Maria, che intanto scopre finalmente l’identità del suo rapitore: è Valentin (Carlos Suarez) che, ossessionato da lei, l’ha rinchiusa in una grotta con il malato intento di farla innamorare di lui. Leonor vede Curro (Xavi Lock) e Martina (Amparo Pinero) che si baciano e reagisce male. Si sente ferita per non essere stata informata e per la mancanza di fiducia dimostrata da sua cugina. Martina tenta invano di farsi perdonare. Intanto, una guardia del sergente Funes (Rafa de Vera) spara a Valentin e lo uccide. In punto di morte l’uomo dice a Jana che Maria morirà da sola. Funes e i suoi uomini iniziano le ricerche disperate di Maria, che lotta contro il tempo.