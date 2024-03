“La promessa”, le anticipazioni: Lorenzo mette sotto torchio Curro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all'8 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 4 all'8 marzo

Arriva Carlos (Ramon Ibarra), che turba la serenità di Simona (Carmen Flores). I due infatti si conoscono e la domestica gli dice che non avrebbe dovuto accettare la proposta di lavoro come insegnante. Elisa (Lisi Linder) e Lorenzo (Guillermo Serrano) sono ancora preoccupati e fanno tutto il possibile per scoprire chi è la persona che li ha visti baciarsi. Il capitano ritiene che possa essere suo figlio Curro (Xavi Lock), ma il giovane, pur non nascondendo di essere a conoscenza della loro relazione, gli rivela di non essere stato lui a vederli insieme. Nel frattempo, Beatriz (Julia Martnez) è sempre più vicina a Curro.