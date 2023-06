“La promessa”, le anticipazioni: Manuel è il principale sospettato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 giugno su Canale 5, da lun. a ven. alle ore 14.45 Simona De Gregorio







Il sergente Funes (Rafa de Vera) è riuscito a scoprire che Tomas (Jordi Coll) è stato ucciso in un luogo diverso da quello del suo ritrovamento. Così informa il Marchese (Manuel Regueiro) di voler perquisire tutto il palazzo. La marchesa Cruz (Eva Martin), colta di sorpresa, manda subito Petra (Marga Martinez) a ripulire la sua stanza. Nel frattempo, Simona (Carmen Flores Sandoval) viene convinta da Catalina (Carmen Asecas) a non lasciare La Promessa. Tutta la servitù festeggia la buona notizia. Intanto Cruz vuole spingere Manuel (Arturo Sanchez) a sposare Jimena (Paula Losada) per assumere il controllo de La Promessa. Funes esplora nuove piste e dice ai marchesi che il principale indiziato è Manuel. Jana (Ana Garces) avvisa Manuel che l’Ispettore lo ha preso di mira. Il detective concentra quindi le indagini su Manuel e sul possibile movente legato all’eredità. Lui conferma di aver passato con Tomas la sera prima della sua morte, ma si rifiuta di raccontare cosa si siano detti, così Funes decide di dichiararlo in arresto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 maggio al 2 giugno)

Jana, dopo aver salvato la vita a Manuel, figlio del Marchese di Lujan, viene assunta nel Palazzo La promessa come domestica. La donna confessa al primogenito dei marchesi, Tomas, di essere lì per scoprire chi ha ucciso la madre Dolores. Il giovane le dice di sapere qualcosa e che glielo rivelerà il giorno seguente. Poi affronta la matrigna, Cruz, dicendole che ha scoperto che è stata lei a far uccidere Dolores e, per tutta risposta, Cruz lo accoltella. Il sergente Funes raggiunge la tenuta per condurre le indagini.

