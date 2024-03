“La promessa”, le anticipazioni: Manuel fa una richiesta a Jana

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 18 al 22 marzo

Manuel (Arturo Sancho)chiede a Jana (Ana Garces) di trascorrere più tempo con Jimena (Paula Losada). Lorenzo (Guillermo Serrano) cerca Jana per costringerla a confessare che è stata lei a vederlo baciare la Baronessa (Lisi Linder) ma fortunatamente Curro arriva in tempo per evitare che suo padre faccia del male alla sorella. Catalina (Carmen Asecas) è contentissima della spilla di sua madre che Lorenzo ha recuperato e cambia opinione sul soldato nonostante gli avvertimenti di Jana. Intanto Beatriz (Julia Martinez)continua a cercare di attirare l’attenzione di Curro, senza rendersi conto che lui non prova lo stesso sentimento per lei.