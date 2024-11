“La promessa”, le anticipazioni: Manuel nutre tanti sospetti su Abel

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all'8 novembre su Rete 4 (da lun. a dom. ore 19.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 4 all'8 novembre

Manuel (Arturo Garcia Sancho) torna dalla competizione tra piloti. Cruz (Eva Martin) lo sgrida per l’apprensione che causa a lei e ad Alonso (Manuel Regueiro) e scoppia la lite, finché Alonso non interviene a placare gli animi. Intanto i Marchesi decidono di punire Jana (Ana Garces) per aver lasciato Curro (Xavi Lock) incustodito, assegnandole tutti i lavori più pensanti della casa. Curro e Manuel tentano di far ragionare Cruz, ma senza esito. Manuel si confronta con Romulo (Joaquin Climent) perché sospetta che Abel (Alejandro Vergara) abbia mentito su vari aspetti della propria vita. Cruz è sollevata perché è riuscita a convincere Alonso che quello della battuta di caccia è stato solo un incidente.