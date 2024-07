“La promessa”, le anticipazioni: Margarita all’attacco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45, sab. e dom. ore 15.30) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 20 al 26 luglio

Margarita (Cristina Fernandez Pintado) non firma il contratto che conteneva la clausola truffaldina introdotta da Lorenzo (Guillermo Serrano) per invalidare la cessione del 25% della tenuta. Cruz (Eva Martin) chiede al cognato di fare tutto il possibile per impedire il trasferimento della proprietà. Il ritorno di Ramona (Inma Perez Quiros) a Lujan è un sollievo per Jana (Ana Garces), anche se ci sono ancora molte incognite che circondano la sua scomparsa. Intanto la misteriosa e rapida guarigione di Jimena (Paula Losada) continua a sorprendere Manuel (Arturo Sancho), che confessa a Martina (Amparo Pinero) che la perdita del bambino l’ha allontanato dalla moglie ancor di più.