“La promessa”, le anticipazioni: Margarita cerca aiuto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 luglio al 2 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45, sab. e dom. ore 15.30) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 27 luglio al 2 agosto

• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Lorenzo (Guillermo Serrano) attua delle manovre per mettere Margarita (Marga Martinez) in difficoltà con la gestione della tenuta, mentre lei stuzzica Cruz (Eva Martin), agitando le acque tra Manuel (Arturo Sancho) e Jimena (Paula Losada). Manuel è determinato a far tornare Jimena a casa dei genitori e né Alonso (Manuel Regueiro) né Cruz riescono a convincerlo a recedere dai suoi propositi. Intanto proseguono i preparativi per la festa in maschera e tutti pensano a quale sarà il costume che indosseranno. Catalina (Carmen Asecas) prova a convincere Jimena a partecipare alla festa, ma senza buon esito. Ramona (Inma Perez Quiros) sorprende Curro (Xavi Lock) a leggere la lettera che rivela chi è il suo vero padre. Gliela strappa e la getta nel fuoco. Curro mente e dichiara di non essere riuscito a leggerla. Catalina presenta Tadeo (Mario Zorrilla) a Margarita, pensando che possa aiutarla.