“La promessa”, le anticipazioni: Martina non vuole più lottare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 24 al 28 giugno

Antonio (Tomy Aguilera)ordina a Simona (Carmen Flores Sandoval) di preparare un pranzo speciale e annuncia il suo fidanzamento con Martina (Amparo Pinero). Cruz (Eva Martin) ha notato che Martina era triste quando Antonio ha annunciato il fidanzamento e le dice di non sposarlo ma Martina ormai non ce la fa più ad opporsi. Curro (Xavi Lock) insiste nel cercare la verità facendo visita a Ramona (Inma Perez Quiros) nonostante gli avvertimenti di Jana (Ana Garces). Abel (Alejandro Vergara) e Jana si confessano i propri sentimenti. Salvador (Mario Garcia), accompagnato da Maria (Sara Molina), incontra Abel, con cui si scusa per il suo comportamento scortese, e lo informa della sua volontà di operarsi.