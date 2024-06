“La promessa”, le anticipazioni: Martina rinuncia a Curro?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 10 al 14 giugno

Padroni di casa, ospiti e personale a La Promesa sono in ansia per la scomparsa di Martina (Amparo Pinero) e vengono lanciate battute di ricerca che durano per tutta la notte. Anche se chi soffre di più è Curro (Xavi Lock), che la stava aspettando per fuggire con lei che, però, non si è mai presentata nell’hangar. Finalmente, Martina riappare: non è riuscita a fuggire con Curro ed è rassegnata al futuro che i genitori le hanno preparato. Jimena (Paula Losada) confessa a sua madre di non essere incinta e la donna le consiglia di stare il più possibile in intimità con suo marito, affinché la bugia diventi realtà e aggiunge che, nella peggiore delle ipotesi, dovrà simulare un aborto spontaneo. Intanto Jana (Ana Garces) confessa a Manuel di essersi affezionata ad Abel (Alejandro Vergara) e di avere grande stima di lui. Manuel si ingelosisce e respinge anche le avances della moglie. Teresa (Andrea del Rio) redarguisce i suoi compagni perché trattano male Feliciano (Marcos Orengo) e prende le sue difese. Intanto Pia (Maria Castro) entra in travaglio e Abel chiede aiuto a Jana per farla partorire. Ma il bambino è podalico, il medico deve usare il forcipe per farlo nascere e le condizioni di Pia sono serie...

Ore e ore al trucco!

Dopo aver studiato recitazione, Mario Garcia si è avvicinato al mondo dello spettacolo lavorando a teatro e in tv. In Italia lo abbiamo conosciuto grazie al ruolo di Samuel Ribero nella soap Un altro domani. Dopodiché è stato scelto per la parte di Salvador in La Promessa. Per calarsi nel personaggio, reduce di guerra e rimasto ferito gravemente a un occhio, l’attore si sottopone a lunghe sedute di trucco, come mostra in questo video postato su Instagram.