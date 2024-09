“La promessa”, le anticipazioni: nuovo inizio per Leonor, Maria a un bivio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.50) Paolo Di Lorenzo







Candela (Teresa Quintero) rivela a Pia (Maria Castro) di essersi recata in biblioteca per una telefonata, ma non a Carlos (Ramon Ibarra). Alla tenuta arriva Eusebio Bueno (Mikel Larranaga), il padre di Abel (Alejandro Vergara): quest’ultimo è tutt’altro che felice di vederlo. Prima di partire per New York, Leonor (Alicia Bercan) si riavvicina a Martina (Amparo Pinero). Pelayo (Michel Tejerino) e Catalina (Carmen Asecas) decidono di continuare la loro storia, anche se lei ha rifiutato le nozze. Teresa (Andrea del Rio) accetta la proposta di matrimonio del goffo Feliciano (Marcos Orengo). Manuel (Arturo Sancho) scopre che Jeronimo (Carlos Suarez) ha rubato l’orologio di Lorenzo (Guillermo Serrano). Salvador (Mario Garcia) affronta il ladro con un coltello. Maria Fernandez (Sara Molina) vuole tornare a casa, ma Cruz (Eva Martin) potrebbe opporsi.