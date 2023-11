“La promessa”, le anticipazioni: tanti guai all’orizzonte per la perfida Cruz

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 20 al 24 novembre

Continua ad appassionare il pubblico la soap La promessa, grazie al susseguirsi di intrighi, menzogne, lotte di potere. E in questo momento l’attenzione è puntata su Cruz (Eva Martin) e le sue malefatte. Dopo che Manuel (Arturo Sancho) ha perso la memoria durante l’incidente aereo, la donna ha approfittato dell’amnesia del figlio per convincerlo a sposare Jimena (Paula Losada). Ma la verità sta per venire a galla. Manuel è sempre più convinto che tutti i suoi ricordi siano stati manipolati. Tanto che Jimena, considerando Jana (Ana Garces) una minaccia, ha deciso di allontanarla dal palazzo per un po’, insospettendo così ulteriormente il marito. Quindi l’erede dei marchesi di Luján decide di interpellare tutti con un intento chiaro: ricostruire, una volta per tutte, tutti quei ricordi che credeva di aver dimenticato ma che, in qualche modo, sono ancora lì. E grazie a Don Romulo (Joaquin Climent) scopre che la sua passione per l’aviazione non è mai venuta meno, come Jimena e Cruz gli avevano fatto credere.

Come se ciò non bastasse, Petra (Marga Martinez) ha finalmente fatto conoscere il grande segreto di Pia (Maria Castro) a tutto il personale di servizio. La giovane però non si scoraggia, poiché non deve dare alcun tipo di spiegazione. Ma Cruz appare in cucina nel momento più inaspettato, così viene a sapere che Pia ha deciso di portare avanti la gravidanza, frutto della violenza subita proprio da suo padre, il Barone (Guillermo Serrano).

E i guai non sono finiti per Cruz. Dopo la riappacificazione di Curro (Xavi Lock) con il padre Lorenzo (Guillermo Serrano), i due sono decisi a fare la guerra a Cruz per aver fatto internare in manicomio Eugenia (Alicia Moruno) e per rivendicare il loro ruolo a La promessa. E nelle prossime puntate una minaccia inaspettata e sconvolgente destabilizzerà ancor di più la marchesa: è arrivato il momento della lettura del testamento. Il documento rivela un’enorme sorpresa, che fa sì che i piani di Cruz e il marito Alonso (Manuel Regueiro) cambino in modo assolutamente radicale. I due palazzi del Barone sono stati lasciati alle figlie, ma sarà Lorenzo ad amministarli poiché Eugenia è fuori gioco. La sua fortuna in contanti è stata lasciata a una certa baronessa Elisa de Grazalema. Chi è questa donna misteriosa? Dato che non ne hanno mai sentito parlare, Cruz e Alonso avvieranno subito delle indagini per scoprire chi sia. E così conosceremo questa affascinante new entry della soap, interpretata da Lisi Linder, che porterà parecchio scompiglio in tutta la vicenda.