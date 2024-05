“La promessa”, le anticipazioni: tra Jana e Abel non c’è feeling

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 al 31 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.55) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 27 al 31 maggio

Feliciano (Marcos Orengo), fratello di Petra (Marga Martinez), si stabilisce a Palazzo per qualche giorno, mentre trova lavoro. Questa visita, insieme a quella di Abel (Alejandro Vergara), è scomoda per tutti i membri del servizio. Inoltre, il rapporto tra Jana (Ana Garces) e il medico va sempre peggio. Jimena (Paula Losada), invece, interroga Jana riguardo ad Abele, ma lei, prudente, tiene per sé i suoi veri pensieri. Intanto, uno spettacolare regalo del figlio del duca di Carvajal y Cifuentes a Martina (Amparo Pinero) rivoluziona il Palazzo e costituisce un nuovo motivo di scontro tra i Marchesi e Fernando (Javier Collado) e Margherita (Cristina Fernández Pintado). Infatti, il mondo di Pia (Maria Castro) crolla quando scopre che dovrà testimoniare contro Gregorio (Bruno Lasstra), ma Rómulo (Joaquin Climent) le promette di accompagnarla dopo aver ottenuto il permesso dai Marchesi. Maria (Sara Molina) chiede aiuto ad Abel per Salvador (Mario Garcia) e il medico lo visita. La diagnosi apre alla speranza che Salvador torni a vedere. Jana viene a sapere da Jimena del proposito di trasferirsi con il marito a Madrid e cerca di nascondere il suo dispiacere. Intanto comincia a vedere Feliciano con occhi più benevoli.

La recitazione non è l’unico amore di Marcos Orengo. Sui suoi profili social l’attore ha scritto: «Cucino, mi alleno, faccio musica e recito . Che lo faccia bene o male è un’altra cosa». Orengo è una persona a cui piace viaggiare, ed è stato in diversi posti in Europa e anche in America Latina. Altre cose che possiamo scoprire attraverso i suoi contenuti su Instagram? Che è appassionato di sport. E al momento è single, ma innamorato del suo gatto.