“La promessa”, le anticipazioni: tra Martina e Curro è finita?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 13 al 17 maggio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Romulo (Joaquín Climent) riferisce a Pia (Maria Castro) che Gregorio (Bruno Lastra) sarà trasferito lontano da Lujan in attesa del processo. Cruz (Eva Martin) ha fatto ricerche sulla situazione dei cognati e ha scoperto che lo scandalo li ha resi degli emarginati sociali e per questo si stanno nascondendo a La Promesa. Jana (Ana Garces) torna dalla casa dei duchi, rallegrando tutti quanti alla tenuta, tranne la Marchesa che affronta Jimena (Paula Losada) per averla convinta a rientrare. Anche Catalina (Carmen Asecas) fa ritorno, e, avendo saputo dello sciopero di Simona (Carmen Flores) e Candela (Teresa Quintero), le convince a tornare al lavoro. In cambio si offre di andare lei stessa in paese a cercare informazioni su Don Carlos (Ramon Ibarra). Intanto Pia riceve parole di conforto sia da Jana che dalla Marchesa. Curro (Xavi Lock) fa un regalo a Martina (Amparo Pinero), ma lei non intende ricominciare la relazione e il ragazzo non la prende bene. Salvador (Mario Garcia) parla con Maria e le chiede di scegliere tra lui e Lope (Enrique Fortun). Catalina torna da Lujan con cattive notizie: la figlia di Don Carlos sta effettivamente mentendo.

Benvenuta Emma!

Fiocco rosa per Maria Castro, che interpreta Pia. L’attrice è diventata mamma per la terza volta di un’altra bambina che ha chiamato Emma. La piccola si va così ad aggiungere a Olivia e a Maia, la primogenita, che ha avuto il compito di scegliere il nome della sorellina. Sono tutte frutto dell’amore tra Maria e l’ex ballerino e uomo d’affari José Manuel Villanueva.