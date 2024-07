“La promessa”, le anticipazioni: tutti alla ricerca di Ramona

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45, sab. e dom. ore 15.30) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 6 al 12 luglio

Alonso (Manuel Regueiro) comunica a Cruz (Eva Martin) di aver autorizzato le ricerche di Ramona (Inma Perez Quiros) nei territori de La Promessa. Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock) si propongono di partecipare alle ricerche, ma lei si oppone fermamente. Curro dice a Jana (Ana Garces) di non essere riuscito ad andare a casa di Ramona per cercare il fazzoletto che ha lasciato, e lei lo tranquillizza dicendogli che proverà a farlo lei. La giovane parla solo con Maria (Sara Molina) della scoperta del ventaglio di Cruz nella casa di Ramona e decide di andare da Manuel perché faccia qualcosa per ritrovare Ramona. Tutto fa pensare che dietro la scomparsa della donna ci sia la Marchesa. Intanto Pia (Maria Castro) ricatta la Marchesa affiché mantenga suo figlio. Lei accetta ma a un patto: che torni Petra (Marga Martinez).