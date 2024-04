“La promessa”, le anticipazioni: un amore nascosto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 22 al 26 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Dopo aver realizzato che Lorenzo (Guillermo Serrano) li ha ingannati con il prestito, Catalina (Carmen Asecas) e Alonso (Manuel Regueiro) si rammaricano di non essere stati più scrupolosi nel firmare e leggere le scritte in piccolo del contratto. Cruz (Eva Martin) non è sorpreso da questa mossa del cognato. Curro (Xavi Lock) e Martina (Amparo Pinero) vivono il loro amore alle spalle degli altri. Solo Jana(Ana Garces) conosce la relazione segreta di suo fratello. Jana torna nella casa della sua infanzia e conferma che qualcuno è passato di lì. Determinata a scoprire chi è, gli lascia un messaggio: vuole incontrarlo. Pia (Maria Castro) preferisce restare a La Promesa invece di trasferirsi con Gregorio (Bruno Lastra).