“La promessa”, le anticipazioni: un annuncio a sorpresa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 luglio al 4 agosto su Canale 5, da lun. a ven. alle ore 14.45







La Marchesa (Eva Martin) ha deciso che per il suo compleanno darà una festa in grande stile. Jimena (Paula Losada) ne è entusiasta e le viene anche chiesto da Cruz di impartire lezioni di ballo a Manuel (Arturo Sancho). Nel frattempo, Teresa (Andrea del Rio) redarguisce Mauro (Antonio Velazquez) per essersi fatto scoprire da Jana (Ana Garces) mentre usciva a petto nudo dall’hangar. Per la cena del compleanno di Cruz, Mauro fa la spesa sbagliata. Simona (Carmen Flores Sandoval) va in ansia, per paura di fare brutta figura. Lope (Enrique Fortun) la tranquillizza e le consiglia un menu semplice ma sfizioso con quello che c’è in casa. In questa occasione, Simona svela a tutti i suoi colleghi che Lope è la famosa “cuoca misteriosa” e si fa aiutare a cucinare. Cruz ricorda al figlio Manuel che ora è lui l’erede al marchesato de Lujan, quindi si aspetta che cambi atteggiamento, specialmente durante la festa del suo compleanno. La sera del ballo, la cena viene apprezzata da tutti gli ospiti. Durante il ballo, Cruz annuncia il fidanzamento tra Manuel e Jimena, cogliendo di sorpresa Manuel, e facendo scogliere in lacrime Jana (Ana Garces).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 luglio)

Il barone parla con Teresa che rimane colpita dalla sua gentilezza. E gli confida di soffrire molto per un amore non corrisposto. Petra dice a Camilo che Pia era rimasta incinta e che aveva abortito. Pia e Simona riferiscono a Catalina che Lope fa il cuoco di nascosto e che Petra minaccia di dirlo ai marchesi. Leonor propone a Cruz di ospitare Eugenia quando uscirà dal sanatorio così anche Curro potrà restare alla tenuta. Candela teme che Lope possa far perdere il lavoro a lei e al resto del personale.

Le anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto