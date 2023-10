“La promessa”, le anticipazioni: un matrimonio costruito sull’inganno

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Nonostante le divergenze, il duca di Infantes (Andrés Blanco) e il marchese di Luján (Manuel Regueiro) raggiungono un accordo per le nozze tra Manuel (Arturo Sancho) e Jimena (Paula Losada), perciò iniziano i preparativi. Ma Catalina (Carmen Asecas), Martina (Amparo Pinero) e Jana (Ana Garces) sono sempre più convinte che l’amore tra i due sia “indotto” da Jimena stessa e da Cruz (Eva Martin), che hanno approfittato dell’amnesia di Manuel. L’occasione per mettere a confronto Manuel coi suoi veri ricordi arriva al termine della riparazione dell’aereo: ora non resta che mostrarglielo…