“La promessa”, le anticipazioni: un nuovo arrivo a Palazzo

Le anticipazioni dal 20 al 24 maggio

Lope (Enrique Fortun) ha finalmente proposto a Maria (Sara Molina) di sposarlo, quindi Salvador (Mario Garcia) presume con amarezza che anche Maria ricambi i sentimenti del giovane. E per la cameriera è quindi arrivato il momento di chiarire i suoi sentimenti. Jana (Ana Garces), di ritorno dal suo soggiorno presso il palazzo dei duchi d’Infantes, si è imbattuta in un giovane sconosciuto , che la accusa di essere una guaritrice per essersi fermata lungo la strada a raccogliere alcune erbe. Arrivata a La Promessa scopre che in realtà si tratta di Abel (Alejandro Vergara), un vecchio amico di Manuel (Arturo Sancho) che è stato chiamato con l’incarico di vegliare sulla gravidanza di Jimena. Abel chiede di rimanere nell’area di servizio, cosa che sorprenderà i lavoranti. La relazione di Jana con il medico non inizia quindi con il piede giusto. Margarita (Cristina Fernandez Pintado) minaccia Cruz (Eva Martin) di tirare fuori i panni sporchi di Lujan se non permette a Martina (Amparo Pinero) di tornare dai suoi genitori a Madrid. La marchesa decide di indagare per scoprire cosa abbiano realmente portato i cognati a palazzo.

Amici fuori dal set

L’intraprendente Catalina, figlia del Marchese di Lujan, è interpretata da Carmen Asecas. Nata in Alaska, negli Stati Uniti, è cresciuta a Valencia, in Spagna. Ha avuto una formazione in canto e solfeggio, arte drammatica, teatro, cinema e danza contemporanea. Appassionata di fotografia, è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove pubblica diverse foto con gli altri attori del cast di La promessa (nella foto) con cui ha stretto un forte legame.