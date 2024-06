“La promessa”, le anticipazioni: un tenero abbraccio sotto occhi indiscreti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'1 al 5 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dall'1 al 5 luglio

Cruz (Eva Martin) è con Fernando (Javier Collado) quando viene colpito da un infarto. Lei sta per prestargli soccorso, ma qualcosa le fa cambiare idea. Cruz continua quindi a comportarsi normalmente finché Martina (Amparo Pinero) non trova il corpo senza vita del padre. Abel (Alejandro Vergana) apprende che Manuel (Arturo Sancho) è stato quasi costretto a sposarsi con Jimena (Paula Losada). Jana (Ana Garces) incontra Manuel nell’hangar e cerca di consolarlo. Lui la abbraccia ma arriva Abel che li vede. Abel organizza una cena a sorpresa per Jana, che sembra andare bene, ma poi confessa a Manuel le difficoltà che sta incontrando nella sua relazione con Jana, aspettando di vedere la sua reazione. Salvador (Mario Garcia) toglie le bende e scopre di avere recuperato la vista dall’occhio.