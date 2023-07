“La promessa”, le anticipazioni: una relazione segreta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 luglio su Canale 5, da lun. a ven. alle ore 14.45 Simona De Gregorio







Teresa (Andrea del Rio) non riesce a superare la nostalgia del suo corteggiamento con Mauro (Antonio Velazquez) e si mette a piangere ogni volta che le tornano in mente i ricordi di quel periodo. Mauro intanto si sente messo alle strette e non sa come gestire la situazione con Leonor (Alicia Bercan): sta di fatto che, nonostante i ricatti da parte di Romulo (Joaquin Climent), non riesce a trattenere la passione travolgente con la giovane donna. I due, quindi, si lasciano andare a nuovi momenti di intimità correndo il rischio di essere smascherati e scoperti da altri membri della servitù del palazzo e da Cruz (Eva Martin). Mauro discute poi con Romulo, che lo redarguisce sulla relazione con Leonor. Quest’ultima, a causa di un sospetto di Curro (Xavi Lock) sul rapporto tra lei e Mauro, gli dice che Mauro è solo un fastidioso pedinatore... Jimena (Paula Losada) invita Manuel (Arturo Sancho) a pranzo, ma lui le dice che non può perché deve riparare l’aereo. Jimena ci rimane molto male e lo riferisce subito a Cruz.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 luglio)

Romulo sorprende Leonor e Mauro mentre chiacchierano intimamente chiusi in una stanza e si fa sospettoso. Alonso si confida con Romulo sui problemi de La Promessa, sui debiti e la possibilità di avere un prestito con il Barone come garante. Padre Camilo arriva a La Promesa e viene sfamato e ospitato per la notte. Poco dopo la sua partenza, viene ritrovato da Salvador e Lope nell’uliveto, privo di sensi e ferito. Curro si apre con Jana, dicendole di aver avuto un’infanzia terribile, con una madre in sanatorio.

Le anticipazioni dal 24 al 28 luglio