“La promessa”, le anticipazioni: una relazione travagliata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 luglio su Canale 5, da lun. a ven. alle ore 14.45







Teresa (Andrea del Rio) dice a Leonor (Alicia Bercan) di sapere tutto su lei e Mauro (Antonio Velazquez) e le chiede di non spezzargli il cuore. Intanto Mauro e Leonor si danno appuntamento nell’hangar e parlano di nascosto di quanto desiderano stare insieme. Jana (Ana Gaces) incontra Manuel (Arturo Sancho) che la invita a fare un viaggio in aeroplano insieme, ma lei rifiuta, seguendo il consiglio che le ha dato prima Maria (Sara Molina) di prendere le distanze da Manuel perché i rapporti padroni-cameriere non finiscono mai bene. Curro (Xavi Lock)si rende conto dell’atteggiamento quasi di odio che Cruz (Eva Martin) dimostra nei suoi confronti e non ne comprende il motivo. Manuel scopre che la presenza di Jimena (Paula Losada) a La Promessa è quanto meno curiosa. Nel frattempo Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz si arrabbiano con Manuel dopo aver letto sul giornale della sua vittoria nella gara di volo. Jimena entra nel salotto e prende le difese di Manuel che le propone un giro in aeroplano...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 giugno)

Catalina aggiorna Alonso sull’andamento della tenuta e riceve i suoi complimenti per il lavoro svolto. Maria interpella Romulo per scoprire quando arriverà Curro a La Promessa. Teresa scoppia in lacrime in cucina, quindi dice a Candela e Simona che lei e Mauro si sono lasciati, senza spiegarne il vero motivo, e le due la consolano. Cruz scopre che il duca di Aguinaga ha diffuso la voce che i Lujàn sono in bancarotta e decide che dovrà porre rimedio al pettegolezzo prima che si diffonda.

Le anticipazioni dal 3 al 7 luglio