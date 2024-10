“La promessa”, le anticipazioni: una rivelazione scioccante

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 ottobre al 1° novembre su Rete 4 (da lun. a dom. ore 19.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 28 ottobre al 1° novembre

Il Conte di Ayala (Miquel Garcia Borda) rivela a Petra (Marga Martinez) che la sua visita a La Promesa non è avvenuta per caso, ma che ha deciso di recarsi lì dopo aver letto sul giornale il necrologio di Feliciano (Marcos Orengo), suo figlio! Curro (Xavi Lock) è stanco della sua prigionia, ma Alonso (Manuel Regueiro) gli chiede di avere pazienza e gli promette che presto troverà l’uomo che ha cercato di ucciderlo. Il ragazzo, rassegnato, continua a passare le giornate con Jana (Ana Garces) e finisce per rivelare un segreto che custodisce da tempo. Dopo lo shock nello scoprire che il Marchese è il padre di Curro, Jana fugge.