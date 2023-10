“La promessa”, le anticipazioni: una rivelazione scottante

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 9 al 13 ottobre

Cruz (Eva Martin) svela a Curro (Xavi Lock) che Lorenzo (Guillermo Serrano) non è suo padre, ma gli confida che solo Eugenia (Alicia Moruno) sa chi sia veramente. Curro affronta Lorenzo, che gli conferma di non essere suo padre, ma gli sconsiglia di renderlo noto, minacciandolo. Il ragazzo si confida con Jana (Ana Garces), la quale gli dice che sicuramente sua zia saprà qualcosa perché il parto di Eugenia sarebbe avvenuto quando era in viaggio con la sorella. I due vengono sorpresi da Cruz, che rimprovera entrambi perché stanno parlando, e Curro tratta male Jana.