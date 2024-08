“La promessa”, le anticipazioni: una scoperta inaspettata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45, sab. e dom. ore 15.30) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 agosto

Jana (Ana Gaeces) e Curro (Xavi Lock) scoprono che Ramona (Inma Perez Quiros) è partita e ha lasciato loro una lettera. Jana svela a Maria (Sara Molina) di essere andata sulla spiaggia con Manuel (Arturo Sancho), e non a Cordoba a curare i feriti. Jimena (Paula Losada) dà a Manuel una seconda possibilità e decide di restare, anche se lui è più innamorato che mai di Jana, e viceversa. Jana e Manuel continuano a vedersi di nascosto, ma Maria mette in guardia Jana su Jimena. Nel frattempo, Curro, non avendo ricevuto il permesso di occuparsi della contabilità della tenuta, decide di trascrivere di nascosto dei dati del libro contabile di Catalina (Carmen Asecas), ma viene scoperto da Alonso (Manuel Regueiro). Jimena si lamenta con Cruz (Eva Martin) del suo matrimonio con Manuel: Cruz la invita a giocare con astuzia per conquistarlo. In realtà non sopporta più la nuora.