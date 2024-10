“La promessa”, le storie complicate di 5 coppie

Nozze proibite, relazioni piene di ostacoli e rotture definitive sono al centro della soap Simona De Gregorio







La storia di Manuel e Jana

Non c’è dubbio che quella tra il ricco Manuel e la cameriera Jana sia la vicenda sentimentale che sta tenendo banco fin dalla prima puntata della soap spagnola "La promessa". E dopo la fuga romantica in un’isola deserta che ha fatto sognare i fan, sembrava che niente potesse essere più di ostacolo per questo amore. Ma i due non avevano fatto i conti con la follia di Jimena (Paula Losada) che, gelosissima del marito, ha provocato un incendio mettendo in serio pericolo tutti a Palazzo La promesa. Un gesto che ha allontanato sicuramente i due amanti.

Senza contare che a complicare le cose si è messo di mezzo Abel (Alejandro Vergara): il medico, innamorato di Jana, ha continuato a tramare per allontanarli. E nei prossimi giorni succederà qualcosa di sconvolgente che porterà ulteriore scompiglio: dopo lo shock nello scoprire che il padre di Curro (Xavi Lock) è il Marchese, Jana fugge da Palazzo. Maria (Carmen Asecas) deduce che si trovi nella capanna di Ramona (Inma Perez Quiros), ma Pia (Maria Castro) le impedisce di raggiungerla. Quindi la domestica si rivolgerà a Manuel, che la ritroverà, e questo li porterà a un riavvicinamento. Anche perché Manuel nutre dei sospetti nei confronti di Abel e con l’aiuto del fedele Romulo (Joaquin Climent) scoprirà che sono fondati... Oltretutto Manuel farà in modo che Jana incontri Curro all’insaputa del Marchese. Un gesto che suggella la riconciliazione tra i due amanti. Ma ancora una volta dovranno fare i conti con l’intromissione di Cruz (Eva Martin), decisa a impedire un loro futuro insieme.