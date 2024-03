La Promessa, le trame dal 1° al 5 aprile 2024

Lope dichiara a Salvador di essere innamorato di Maria e Salvador non reagisce bene alla cosa. Beatriz lascia La Promessa, ma non si trattiene nell'esprimere l'astio che prova nei confronti di Martina. Pia e Gregorio iniziano a condividere la camera da letto, ma il russare dell'uomo non lascia riposare Pia. Jana cerca di far capire a Manuel che Jimena sta mentendo anche sullo svenimento, ma lui non vuole più sapere di queste accuse. Simona accetta di continuare a seguire le lezioni di Don Carlos a patto che lui non faccia capire dei loro trascorsi e che non accetti le avances di Candela. Lorenzo fa ritorno a La Promessa dopo le varie commissioni svolte a Puebla de Tera, ma ancora una volta discute con Elisa. Jana intanto riesce a ritrovare la casa dove ha passato gli ultimi momenti con sua madre e suo fratello. Manuel decide, a malincuore, di non accettare l'offerta di Don Pedro di partecipare alla Coppa Herzog Staackman. La Marchesa fa il suo grane ritorno a La Promessa, sorprendendo tutti a cena.

Jana rivela a Curro che è suo fratello e che il suo vero nome è Marcos, lasciandolo turbato. Cruz sorprende la famiglia con il suo ritorno e lascia intendere di avere altre sorprese in serbo, molto soddisfatta di aver spiazzato Elisa. La baronessa è furiosa perché Cruz è tornata senza il suo permesso e si sfoga con Lorenzo. Romulo incarica Lope e Salvador di andare in paese per delle commissioni, mentre Mauro dovrà pulire l'argenteria.