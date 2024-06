La Promessa, le trame dal 1° al 7 luglio 2024

Martina rompe definitivamente con Curro, che ha il cuore spezzato. Abel continua a cercare di scoprire la natura della relazione tra Jana e Manuel, mentre continua a confabulare con Jimena per reggerle il gioco sulla finta gravidanza. Ramona è ancora dispersa, i gruppi di ricerca non riescono a trovarla e la Marchesa non vuole che venga cercata nelle terre della Promessa. Pia sa, grazie a Romulo, che dietro il rapimento di Diego c'è la Marchesa, ma non osa affrontarla. Jana la spinge a farlo: Cruz ha compiuto un grave crimine e deve essere fatta giustizia. Don Carlos torna dal suo viaggio e, sebbene lui lo neghi, Candela nota che c'è qualcosa che non va in lui. Mentre Lope e Salvador accettano la richiesta di Maria di tornare a essere amici, Teresa continua a rifiutare Mauro e sembra riavvicinarsi a Feliciano. Alla Promessa si attende la visita del Conte De Anil, il signor Pelayo Gomez de la Serna, ma Margarita ha in serbo una sorpresa per sua figlia e la cognata.