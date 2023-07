La Promessa, le trame dal 10 al 14 luglio 2023

Jimena insegna a Manuel a ballare il valzer e inizia a provare qualcosa per lui, Jana li vede ridere e scherzare e prova una forte gelosia. Curro dice a Leonor di non fidarsi di Jana, perché secondo lui nasconde qualcosa. Cruz rimprovera Curro per aver quasi alzato le mani su Jana: se si scoprisse che i de Lujan picchiano la servitù, sarebbe un disastro per la reputazione della famiglia. Prima di partire per Puebla de Tera, Mauro prende per sbaglio la lista del menù, anzichè quella della spesa. Catalina dice a Tadeo che può saldare il debito, liberandolo dall'accordo delle partite a scacchi, ma lui rifiuta: vuole continuare a giocare, perché per lui gli scacchi sono più preziosi del denaro. Candela continua a evitare Pia e Simona le dice che deve scusarsi con lei per il modo in cui si sta comportando. Catalina decide d'indossare il vestito della defunta marchesa alla festa di compleanno di Cruz.