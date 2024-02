La Promessa, le trame dal 12 al 16 febbraio 2024

Lorenzo indaga tra la servitù per scoprire se qualcuno di loro possa averlo visto mentre baciava la baronessa Elisa ma tutti negano. Maria confida a Teresa di non essere più sicura di amare ancora Salvador. Teresa le consiglia di parlarci per mettere le cose in chiaro. Beatriz continua a tartassare di domande e ad elogiare tutti, sotto lo sguardo spaventato di Martina.