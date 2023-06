La Promessa, le trame dal 12 al 16 giugno 2023

Il barone minaccia Pia di vendicarsi dopo che lei lo ha accusato di essere un violentatore e subito dopo decide di lasciare la Promessa. Mauro non vuole che Teresa lo baci mentre sono all'interno della tenuta. Simona non ce la fa più a restare nella sua stanza e decide di tornare in cucina. Cruz chiede a Pia se conosce il motivo della partenza improvvisa del barone, ma Pia le dice di non sapere nulla. Manuel vuole partecipare a un evento con il suo aereo ma Romulo gli consiglia di non farlo. A Manuel pesa di doversi occupare della tenuta. Il sergente Funes interroga Manuel sul quale nutre molti sospetti. Cruz vuole convincere Funes che l'assassina sia Lola ma Funes vuole continuare a indagare e dice che Lola avrebbe utilizzato un coltello preso in cucina e non un prezioso tagliacarte. Per Lola sarebbe stato un rischio rubare il tagliacarte. Funes sospetta che l'assassino sia un membro della famiglia. Petra fruga nei cassetti di Simona e scopre la scatola della medicina.