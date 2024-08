La Promessa, le trame dal 12 al 18 agosto 2024

Jimena si è trasferita nella camera di Leonor, ma è determinata a risolvere i suoi problemi coniugali e dice a Cruz che ha intenzione di lottare per il suo matrimonio, convinta di superare il brutto momento. Curro si avvicina sempre più ad Alonso e gli dice che vorrebbe che fosse lui suo padre. Quando la cosa arriva a Cruz, la donna si convince che Curro sa per certo di essere il figlio di Alonso e si confida con Petra. Mauro è in difficoltà con il suo lavoro da maggiordomo, Pia lo aiuta e gli consiglia di parlare con Romulo e la cosa si rivelerà utile. Teresa cerca di spingere Feliciano a raccontare dell'incidente in cui è morto suo padre e Simona, pur non sapendo cosa nasconda il ragazzo, gli dà lo stesso consiglio. Manuel racconta a Jana che Abel è ancora convinto di essere il suo fidanzato e questo la spinge a chiarire la situazione con il medico che però la sorprende con una proposta di matrimonio. Manuel è disperato per la sua situazione coniugale.

Jerome dubita che possa continuare a fare affidamento su Pelayo, sospettando che si stia davvero innamorando di Catalina. Manuel scappa da La Promessa, lasciando una lettera a Catalina in cui confessa la situazione insostenibile con Jimena. Martina è sempre più depressa, tanto che Curro andrà di notte in camera sua per affrontare la sua situazione. Cruz trova fastidiosa la presenza di Curro, notando l'interesse che sta mostrando verso Alonso e intima a Lorenzo di occuparsi di lui affinchè lo cacci di casa. Lope scrive una lettera alla servitù de La Promessa, nel quale non dimentica di menzionare in particolar modo Maria, suscitando risentimento in Salvador.