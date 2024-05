La Promessa, le trame dal 13 al 17 maggio 2024

Simona e Candela continuano il loro sciopero per poter uscire a cercare Don Carlos, mettendo in difficoltà il resto della servitù. Cruz ha contattato un famoso ebanista per realizzare la culla del nascituro, ma Jimena non gradisce l'imposizione e le dice che preferirà usare quella della sua infanzia, indisponendo Cruz. Maria confessa a Teresa di soffrire per la situazione tra Lope e Salvador e di sentirsi responsabile. Cruz parla a Manuel della discussione con Jimena, che a sua volta spiega al marito di non volersi sottomettere alla prepotenza di Cruz, e di sentirsi trascurata da lui, così Manuel le conferma che useranno la vecchia culla.