La Promessa, le trame dal 15 al 19 gennaio 2024

Jimena, a cena con la famiglia, legge ad alta voce la lettera scritta da Manuel a Jana, non dicendo però che è lui l'autore. In privato poi lo minaccia di esporre il suo tradimento, convinta che l'amante sia Blanca. Manuel glielo lascia credere e cerca di farle capire che vuole impegnarsi a sistemare il matrimonio. Alonso informa la sua famiglia della condizione posta da Elisa per non denunciare Cruz. Nel frattempo, anche Don Gregorio mette al corrente la servitù della partenza della marchesa. La notizia manda nel panico Petra e fa arrabbiare Manuel, che proverà a convincere Cruz a partire, visto che sembra decisa a non farlo. Jana parla con Curro dell'identità della madre, ma lui si rifiuta di accettare che sua madre possa essere una domestica. Alonso convince Catalina a rimanere a La Promessa, visto che Cruz andrà via. Don Gregorio riesce a portare Pia dal medico, e anche lui pensa che si tratta di avvelenamento da cicuta. Salvador fa pace con Maria.