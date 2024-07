La Promessa, le trame dal 15 al 21 luglio 2024

La disinvoltura di Jimena dopo l'aborto inizia a destare sospetti, soprattutto in Cruz. Per questo, Jimena e Mercedez decidono che Abel deve rimanere a La Promessa per poterla coprire. Cruz non è d'accordo, ma viene convinta da Manuel. Catalina e Pelayo continuano a portare avanti l'attività delle confetture e, sebbene ci sia molta complicità tra i due, Catalina assicura al padre che sono solo amici. Candela mente a Carlos e gli dice che le piace sua figlia. In realtà non la sopporta, ma è disposta a fare uno sforzo per andarci d'accordo visto l'amore che prova per il maestro e visto l'imminente matrimonio. Pia si congeda emotivamente da Diego, perché presto lo affiderà a Benigna, la moglie del mugnaio, perché si prenda cura di lui. Su richiesta di Cruz, Lorenzo, in combutta con il notaio, riesce a ideare una trappola per non lasciare la quota della Promessa in mano a Margarita: inserirà due clausole trabocchetto nel contratto.