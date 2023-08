La Promessa, le trame dal 16 al 18 agosto 2023

Manuel riceve in regalo da Jimena una macchinetta fotografica. Simona e Lope discutono in cucina su quale sia il dolce più adatto per le nozze. Leonor scrive una lettera a Martina, nella quale racconta il suo amore infranto per Mauro. Curro ed Eugenia, ricordano i bei tempi passati insieme. Nel frattempo, Maria, dopo aver sbrigato le faccende con Jana, prende servizio in camera di Eugenia. Quest'ultima le racconta qualche dettaglio poco chiaro su come lei ha avuto Curro. Il barone scoprirà tramite una chiacchierata con Teresa, che Romulo e Pia non vogliono che i due si incontrino. Questo scatenerà un diverbio tra il barone e Romulo, dove Romulo avrà la meglio, lasciando il barone con l'amaro in bocca. Miguel decide di lasciare La Promessa e scappare nella notte. Maria apprenderà da Salvador che Miguel ha lasciato la villa. Il giorno seguente, Maria entra in camera di Eugenia, ma rimane sbigottita.