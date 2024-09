La Promessa, le trame dal 16 al 20 settembre 2024

Margarita parla con Lorenzo e lo informa di aver visto Pelayo dare del denaro al mago. Jana è sempre più esasperata per l'assenza di Maria e va a trovarla per tirarla su di morale. Feliciano parla con Don Romulo e gli chiede aiuto per fare la proposta di matrimonio a Teresa nel migliore dei modi. Manuel si lascia ispirare dalla determinazione delle sorelle per riprendere in mano la sua passione e lo ribadisce anche ad Alonso che cerca di dissuaderlo. Petra chiede scusa a Teresa per averla trattata male e per aver dubitato di lei. A causa di una perdita d'acqua nella tenuta, Pia decide di far dormire Vera in camera con Jana, che la prende male, ma Vera si sente vittima di pregiudizi da parte di Jana e di tutta la servitù. Cruz rimprovera Pelayo per il fallimento della sua proposta di matrimonio, facendo così saltare il piano di allontanarla da La Promessa. Abel convoca tutti i camerieri per chiedere di ricostruire il pomeriggio del furto dell'orologio di Lorenzo.