La Promessa, le trame dal 17 al 21 giugno 2024

Pia si divide tra suo figlio e il lavoro, ma non riesce a gestire tutto. Quando Romulo si rende conto che la donna incarica una domestica di occuparsi del bambino, anche per ore, le fa notare quanto la cosa sia inopportuna. In realtà, Pia è terrorizzata all'idea che, chi ha rapito suo figlio, possa farlo di nuovo e prega Teresa di parlare ancora con la sua amica per saperne di più, ignorando il segreto di Teresa. Jimena riceve un pacchetto che le ha inviato sua madre, contenente una bottiglietta con del sangue. Il piano è di rinunciare alla partenza e simulare un aborto quando la famiglia non è presente. Quando dice a Manuel che non se la sente di partire, l'uomo chiede ad Abel di visitarla e, anche lui, è dell'avviso che un viaggio così lungo non sia l'ideale per una donna incinta. Al palazzo, sono tutti in subbuglio per la festa reale e, in uno scontro verbale con Cruz, Margarita la minaccia di screditarla con la nobiltà, magari proprio alla stessa festa del re.