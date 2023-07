La Promessa, le trame dal 17 al 21 luglio 2023

Cruz e Alonso discutono perché questi ha accettato che il barone faccia da fideiussore per un prestito da parte della banca e quando Cruz affronterà il padre, il barone minaccerà di diseredarla. Jana aiuta Curro con la ricerca della prima edizione del Don Chisciotte e questi si apre con lei, dicendole di aver avuto un'infanzia terribile, con una madre sempre in sanatorio e un padre che non c'era mai. Leonor vuole fuggire insieme a Mauro, ma lui cerca di tenerla con i piedi per terra; Romulo è sul punto di rivelare al marchese la storia tra i due, ma poi ci ripensa e suggerisce ad Alonso di organizzare una cena con i De Belmonte per parlare di affari e per stimolare la conoscenza tra Leonor e Juan Luis. Insieme a Pia, Romulo convince i marchesi ad assumere un aiutante di cucina che lavorerà gratis per imparare da Simona, senza dire loro che si tratta di Lope. Padre Camilo, in viaggio per Leon, si presenta a La promessa chiedendo un po' d'acqua, viene sfamato e ospitato.